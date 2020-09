Tommaso Zorzi al GF Vip 5: “Sarà il Tommy Show o il vostro peggiore incubo! Vivo la nomination con odio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ormai è ufficiale: Tommaso Zorzi sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. In una intervista per il settimanale Chi, dopo Riccanza, Dance Dance Dance e Pechino Express e dopo essere diventato una vera e propria star sul web si racconta e spiega cosa lo ha spinto a dire di sì ad Alfonso Signorini.... L'articolo Tommaso Zorzi al GF Vip 5: “Sarà il Tommy Show o il vostro peggiore incubo! Vivo la nomination con odio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP UOMINI Francesco Oppini Tommaso Zorzi Paolo Brosio Fausto Leali Pierpaolo Petrelli Enock Ba… - ceschreal92 : Per quest’edizione di #GFVIP accetto solo un vincitore, Tommaso Zorzi, sia chiaro. - Ninininj2 : Tommaso zorzi sarà un concorrente del #gfvip, ci piace? #tommasozorzi - Giuh_h : @tommaso_zorzi confermi di aver fatto mettere nel contratto una clausola che garantisca il tuo ingresso in passerel… - lesei_dimattina : #GFvip Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck qualche ora prima di entrare in casa: -