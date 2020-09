Tommaso Paradiso, è uscita la nuova canzone “Ricordami” | TESTO e AUDIO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tommaso Paradiso, TESTO e significato del nuovo singolo Ricordami Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, è tornato con una nuova canzone dal titolo “Ricordami” che anticipa il primo disco da solista in uscita a inizio 2021. Il singolo, influenzato da atmosfere anni Ottanta, come i precedenti brani “Non Avere Paura”, “Ma Lo Vuoi Capire?” e “I Nostri Anni”, vede anche la presenza di un sax. Nel 2021 Tommaso Paradiso parte per il Sulle Nuvole Tour nelle principali città italiane. Qui sotto l’AUDIO ufficiale e il TESTO della nuova canzone Ricordami. Tommaso ... Leggi su tpi

L’estate sta finendo e da quando l’hanno detto i Righeira l’affermazione s’accompagna a un sax. Il sassofono è presente anche nella canzone di fine estate che Tommaso Paradiso ha pubblicato stanotte.

