Tabellone calciomercato estivo 2020 | i trasferimenti in entrata e in uscita in Serie A

Il calciomercato estivo scalderà tifosi e appassionati dal 1° settembre al 5 ottobre: ecco il Tabellone con tutti i trasferimenti in Serie A del calciomercato estivo 2020 Anche il calcio ha subito pesanti conseguenze dalla pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo. In quella che è stata anche per gli sportivi un'estate anomala e particolare, il calciomercato estivo della Serie A non fa eccezione e per questa volta andrà in scena in versione riveduta e ristretta da martedì 1° settembre alle ore 20.00 di lunedì 5 ottobre 2020.

La sessione di calciomercato per la Serie A 2020/2021 è iniziata martedì 1° Settembre 2020 e si concluderà lunedì 5 Ottobre 2020 alle ore 20. Sede del mercato è il Grand Hotel di Rimini. In ...

Calciomercato Juventus, Higuain – InterMiami: siamo ai dettagli. La situazione.

Nel calciomercato della Juventus sembra risolversi una delle questioni più spinose di questa sessione: la cessione di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, nonostante abbia ancora 1 anno di contrat ...

