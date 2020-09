Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi decide finalmente di parlare di lui e dice: « Per me la tentazione … » (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il gossip tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino ha tenuto banco per quasi tutta l’estate dopo che Dagospia ha rivelato che il motivo della rottura tra Belen e Stefano era stato la relazione clandestina di Stefano con Alessia Marcuzzi. Dopo che è uscita questa notizia è come se fosse esplosa una bomba. Le reazioni dei diretti interessati Nell’immediato, tutti i protagonisti di questa storia hanno tenuto a smentire la clamorosa notizia. Il primo è stato proprio Stefano che ha pubblicato sui social un video durante il quale smentiva categoricamente la notizia e invitava tutti a godersi l’estate e a non pensare ai fatti suoi. Poi è stata la volta di Alessia ... Leggi su baritalianews

Noovyis : (Alessia Marcuzzi nega il triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez) Playhitmusic - - zazoomblog : Alessia Marcuzzi pronta a parlare: ecco la verità su Stefano De Martino - #Alessia #Marcuzzi #pronta #parlare: - Ordenio_TL : NIENTE DI NUOVO SOTTO IL SOLE: (Pag. 50) 1994 Berlusconi: “Il gioco delle #coppie, non era un #gioco: era una cost… - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: A due mesi di distanza dai rumors sulla presunta liaison con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi dice la sua sul gossip ch… - ilgiornale : A due mesi di distanza dai rumors sulla presunta liaison con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi dice la sua sul g… -