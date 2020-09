Spaccio tra Senago e Bollate: non solo l’arresto dei pusher, multe a 26 clienti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ci sono anche 26 multe nei confronti di possibili clienti in attesa di acquistare la dose di droga tra Senago e Bollate. All’attivo della polizia locale senaghese per il mese di agosto ci sono le sanzioni a chi si ferma a bordo strada lungo la Sp119 e via per Cesate in attesa che il pusher … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Spaccio tra Senago e Bollate: non solo l’arresto dei pusher, multe a 26 clienti proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

zaiapresidente : ?? Altri undici seminatori di morte nelle patrie galere. Questi facevano da collettore dello spaccio di tutto il nor… - ilNotiziarioInd : Spaccio tra Senago e Bollate: non solo l'arresto dei pusher, multe a 26 clienti - ArielaPiattelli : RT @LaStampa: Avamposto San Basilio, una notte con i carabinieri tra le piazze romane dello spaccio - Tullia01 : RT @LaStampa: Qui il narcotraffico è strutturato come un’azienda, in modo capillare: ci sono i pusher, le vedette su bici e moto, i galoppi… - improtaf : RT @LaStampa: Qui il narcotraffico è strutturato come un’azienda, in modo capillare: ci sono i pusher, le vedette su bici e moto, i galoppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio tra Spaccio tra Senago e Bollate: non solo l'arresto dei pusher, multe a 26 clienti Il Notiziario Spaccio tra Senago e Bollate: non solo l’arresto dei pusher, multe a 26 clienti

Ci sono anche 26 multe nei confronti di possibili clienti in attesa di acquistare la dose di droga tra Senago e Bollate. All’attivo della polizia locale senaghese per il mese di agosto ci sono le sanz ...

"Spaccio reiterato", disoccupato finisce in manette

PONTEDERASpaccio di droga: un quarantottenne pontederese, disoccupato, è stato arrestato nelle prime ore della notte di lunedì dai carabinieri della stazione cittadina su ordine dell’autorità giudizia ...

Ci sono anche 26 multe nei confronti di possibili clienti in attesa di acquistare la dose di droga tra Senago e Bollate. All’attivo della polizia locale senaghese per il mese di agosto ci sono le sanz ...PONTEDERASpaccio di droga: un quarantottenne pontederese, disoccupato, è stato arrestato nelle prime ore della notte di lunedì dai carabinieri della stazione cittadina su ordine dell’autorità giudizia ...