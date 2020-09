Sostiene su Facebook le proteste contro il lockdown, in Australia: arrestata (Di mercoledì 2 settembre 2020) La polizia di Victoria, in Australia, ha arrestato una donna che sosteneva su Facebook le proteste contro le misure anti Covid-19. Una donna di ventotto anni residente a Ballarat, nello stato di Victoria, in Australia, è stata arrestata per aver appoggiato su Facebook alcune iniziative contro le decisioni del governo in materia di coronavirus. In particolare aveva incitato le persone a partecipare alle proteste contro il lockdown imposto dalle autorità per contrastare la recente risalita dei contagi da Covid-19. Le immagini dell’arresto della donna, peraltro incinta, sono finite in un video da lei pubblicato tramite una diretta Facebook. E circa ... Leggi su bloglive

La polizia di Victoria, in Australia, ha arrestato una donna che sosteneva su Facebook le proteste contro le misure anti Covid-19. Una donna di ventotto anni residente a Ballarat, nello stato di Victo ...

