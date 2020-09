Sequestrati pescherecci italiani. Spari dalle motovedette libiche (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mauro Indelicato Il sequestro è avvenuto a 40 miglia a nord di Bengasi, in acque internazionali ma considerate da sempre dai libici come di propria pertinenza. L'azione delle motovedette libiche è avvenuta nel giorno della visita di Di Maio L'ennesimo episodio che vede protagonisti pescherecci italiani e motovedette libiche è andato in scena nelle scorse ore a nord di Bengasi. In totale, secondo le ultime informazioni, sarebbero quattro i mezzi italiani coinvolti nella vicenda: due, in particolare i pescherecci Anna Madre di Mazara del Vallo e Natalino di Pozzallo, sono riusciti a fuggire in tempo mentre altre due imbarcazioni sono state sequestrate dalle autorità di Bengasi. I mezzi scortati fin ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : Due pescherecci italiani sequestrati in Libia dai militari di Haftar. 24 ore prima Di Maio in visita a Tripoli da A… - repubblica : Due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati dai libici [aggiornamento delle 14:20] - Corriere : Due pescherecci italiani con 18 marinai sequestrati e portati a Bengasi dalla marina libica - MarisaDenaro71 : @Radio1Rai @luigidimaio @radioanchio 2 pescherecci italiani sequestrati in Libia ... sbaglio o ci aveva da poco fat… - v3rd3acqua : RT @ultimenotizie: Due pescherecci della marineria di Mazara del Vallo, ’Antartide’ e ‘Medinea’, sono stati sequestrati dalle autorità libi… -