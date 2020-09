Roccapiemonte: cadavere di un neonato trovato in strada (Di mercoledì 2 settembre 2020) Choc a Roccapiemonte. Nel tardo pomeriggio di oggi è stato ritrovato in strada il cadavere di un neonato. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto. A Roccapiemonte nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 19, un uomo ha trovato il cadavere di un neonato in un’aiuola di via Roma. Dopo l’agghiacciante scoperta l’intervento dei soccorsi che, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine al lavoro per chiarire la vicenda. Il medico legale effettuerà un primo esame esterno sul cadavere del neonato. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, positivo anche Silvio ... Leggi su bloglive

