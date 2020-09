Rende. Via Marconi: incidente sul lavoro morto Vittorio Spadafora (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tragedia sul lavoro a Rende, alle porte di Cosenza. Mercoledì mattina ha perso la vita un uomo a causa di un infortunio sul lavoro in una villetta in via Marconi. Vittorio Spadafora, 40 anni, stava montando il motore di un climatizzatore. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Rende. Vittorio Spadafora è stato colpito da un montacarichi che si era verosimilmente su un balcone. Nella villetta si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione. Sul posto personale del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Rende. Leggi su laprimapagina

SpriocDorcha : @enksnn Si, soprattutto negli ultimi giorni (come è già successo qualche anno fa che ho avuto un ferro nel braccio… - GazzettaDelSud : Parco acquatico di #Rende, riprende l'attività dopo il via libera al nuovo gestore - Carlo_R111 : Mi piace molto la parola #tzunami usata da #Capezzone, rende proprio l’idea della potenza dell’ondata #sovranista c… - Fitsongs69 : RT @pieromerola: L'ennesima prova dell'ipocrisia della Lega che va a cercare delinquenti e spacciatori stranieri via citofono al Pilastro d… - pieromerola : L'ennesima prova dell'ipocrisia della Lega che va a cercare delinquenti e spacciatori stranieri via citofono al Pil… -