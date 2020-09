Recovery Fund, Catalfo: “duplice sfida, rimettere in moto Paese e progettare futuro” (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – “Le risorse del Recovery Fund (209 miliardi) ci pongono di fronte a una duplice sfida: rimettere in moto l’Italia di oggi riprogettando quella di domani”. Lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sottolineando che “ formazione e politiche attive, innovazione e semplificazione, investimenti su competenze e occupabilità dei lavoratori – soprattutto dei giovani e delle donne – sono i pilastri su cui si reggerà il piano di riforme per il lavoro che sto predisponendo per affrontare al meglio questa sfida”. La strada è ancora in salita, ma il peggio sembra essere passato. “Anche se resta ancora molto da fare perché il virus non è sconfitto ... Leggi su quifinanza

