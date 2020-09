Pio La Torre sostenitore Carlo Alberto dalla Chiesa: la violenta morte (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questo articolo . Pio La Torre è stato un grande politico e sindacalista italiano che si scagliò contro la mafia, proprio come fece Carlo Alberto dalla Chiesa. Pio La Torre è stato un politico e un sindacalista italiano molto importante, specialmente perché si è impegnato per molto tempo nella lotta contro Cosa nostra, proprio come fece anche Carlo … Leggi su youmovies

Pio La Torre sostenitore Carlo Alberto dalla Chiesa: la violenta morte. 'Il generale Dalla Chiesa', il film questa sera in tv

Questa sera su Canale 5, e in streaming su Mediaset Play, andrà in onda il film che racconta la storia e la vita del Generale Dalla Chiesa. Ad interpretarlo Giancarlo Giannini con al fianco Stefania S ...

A Scicli e Vittoria laboratori contro mafia e povertà

SCICLI (di Elisa Montagno) – Nell’ambito del programma “ESTATE LIBERI 2020” si sono conclusi domenica 30 agosto i campi di Vittoria e di Scicli organizzati dal coordinamento provinciale di Libera Ragu ...

