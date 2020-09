Paolucci: “Puzio e Orlando si esprimano contro il sito di compostaggio, non contro il termovalorizzatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federico Paolucci, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia. “Mi sembra che le esternazioni di tutti (partiti, rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle associazioni), vadano nel senso della contrarietà all’impianto di compostaggio di Ponte Valentino, almeno nelle dimensioni in cui è stato proposto, aderendo alla posizione assunta dal responsabile del noto pastificio Rummo, dott. Cosimo Rummo. Lo stesso Presidente della Provincia si è pronunciato in maniera netta. Restano, fuori dal coro esplicito di contrarietà all’insediamento, guarda caso, il Sindaco di Benevento e il presidente ASI Barone (che, commissionando lo studio per la fattibilità all’Università del Sannio, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Paolucci “Puzio