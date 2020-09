Ministero Istruzione “Sulla nomina dei supplenti nessun caos” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E’ in corso la pubblicazione, da parte degli Uffici territoriali del Ministero dell’Istruzione, delle Graduatorie provinciali per le supplenze, da quest’anno interamente digitalizzate. Una novità che consentirà nomine più rapide e che ha permesso, in sede di valutazione delle domande presentate, di rilevare subito eventuali anomalie e dichiarazioni nulle. Le richieste di inserimento sono state presentate dal 22 luglio al 6 agosto. Sono oltre 753 mila gli aspiranti che hanno chiesto l’iscrizione nelle graduatorie, per un totale di 1.938.928 domande (gli insegnanti potevano iscriversi per più classi di concorso). Secondo quanto rende noto il Ministero dell’Istruzione “tutte le richieste sono state valutate e hanno portato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Le graduatorie provinciali per le supplenze da quest'anno sono interamente digitalizzate. Riguardano quasi due milioni di posizioni individuali; escluse 40 mila richieste con anomalie

"L'inizio della scuola è ormai in dirittura d'arrivo: mancano pochi giorni alla riapertura della scuola, ma i dirigenti, gli insegnanti, il personale non docente, gli alunni e le famiglie interessate ...

