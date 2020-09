M5s, Aiello lascia il gruppo alla Camera: 'Non mi rappresenta più' (Di mercoledì 2 settembre 2020) 'Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle , che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare'. Lo annuncia la deputata Piera Aiello in un lungo post su Fb in cui la parlamentare ... Leggi su leggo

