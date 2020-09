L’oppositore russo Navalny è stato avvelenato con un gas nervino (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’oppositore russo Aleksei Navalny sarebbe stato avvelenato, è quanto emerge da una dichiarazione ufficiale del governo tedesco come riporta Agi.it, dove viene precisato anche il fatto che sarebbe stato utilizzato un “agente nervino del gruppo Novichok” per attaccarlo. Fortunatamente, l’uomo attualmente non sarebbe in pericolo di vita nonostante i sanitari non si sentano di escludere ancora del tutto le possibilità di danni a lungo termine al sistema nervoso. Precisamente, sulla nota si legge: “Su iniziativa dell’Ospedale universitario della Charitè di Berlino, un laboratorio speciale dell’esercito ha effettuato un test tossicologico su campioni di Aleksei Navalny. In tal modo è stata ... Leggi su quotidianpost

RaiNews : Berlino: l'oppositore russo #Navalny avvelenato con 'agente nervino del gruppo Novichok' - QuotidianPost : L’oppositore russo Navalny è stato avvelenato con un gas nervino - lucio22673283 : La Germania conferma: Navalny avvelenato, la Russia ora spieghi - bradipoastolfo : RT @RaiNews: Berlino: l'oppositore russo #Navalny avvelenato con 'agente nervino del gruppo Novichok' - francesconuccio : Berlino: l'oppositore russo Navalny avvelenato con 'agente nervino del gruppo Novichok' -

Ultime Notizie dalla rete : L’oppositore russo Ufficiale francese di stanza in Italia arrestato: «E’ una spia dei russi» Corriere della Sera