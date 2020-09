L’ex calciatore Calaiò fuori dai corsi Figc per squalifica ma sui grandi media non ce n’è traccia (Di mercoledì 2 settembre 2020) A volte certi fenomeni davvero non si riescono a comprendere. L’influenza che i mezzi di comunicazione di massa esercitano sulla società di oggi talvolta è maggiore quando sono in silenzio. Soprattutto i “grandi” media godono di una vasta legittimazione sociale da parte del potere politico ed economico. Per tale motivo il cittadino è portato a “dare fiducia e credere alla parola altrui” secondo meccanismi differenti rispetto a quelli utilizzati nella vita normale: nei media non c’è contatto diretto e personale, la fiducia nasce proprio dalla legittimazione sociale. “Lo ha detto il Corriere oppure lo riporta la Gazzetta” sono espressioni che spesso, nell’immaginario collettivo, hanno valore notarile. Eppure talvolta ci sono notizie che dovrebbero essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (L’ex calciatore Calaiò fuori dai corsi Figc per squalifica ma sui grandi media non ce n’è traccia) Playhitmusic -… - petrucci_manuel : Suarez e Higuain sono coetanei...sono che il primo è ancora un top player, l'altro è un ex calciatore da 2 anni. - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #NatiOggi Buon compleanno a Carlos #Valderrama, nato il #2settembre 1961. L'ex centrocampista colombiano, uno dei tale… - CalcioPillole : #NatiOggi Buon compleanno a Carlos #Valderrama, nato il #2settembre 1961. L'ex centrocampista colombiano, uno dei… - FabrizioCossu : Ma se l’AD ed un ex calciatore alle prime armi da DS, riescono a fare quello che, molti DS non sono riusciti a fare… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex calciatore Valentina Scarnecchia, dai fornelli ai libri: «I miei moderni Renzo e Lucia» Corriere Roma