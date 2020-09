Inter a un passo da Jurgens: il classe 2003 arriva dall’Hellas Verona (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Inter punta a chiudere per Oliver Jurgens: l’attaccante estone classe 2003 può lasciare l’Hellas Verona L’Inter è in trattativa con l’Hellas Verona per il trasferimento in nerazzurro di Oliver Jurgens, attaccante estone classe 2003. A riportarlo è Sky Sport. Nella scorsa stagione, il giovane calciatore ha militato in prestito nell’Under 17 della Roma segnando quattro reti in altrettante partite. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Tacopina e Calcio Catania, la nota ufficiale: "Ho manifestato alla Sigi interesse ad acquisire quote"

Tacopina esce allo scoperto e con una nota ufficiale comunica la sua intenzione di formulare la sua proposta tra un mese circa. Questo il contenuto diffuso a mezzo stampa: "Con la massima chiarezza ne ...

Berni si confessa: “Spero ancora in una chiamata, è stato un sogno. Icardi? Nessun problema con lui”

E’ terminata dopo sei anni l’esperienza all’Inter di Tommaso Berni. Seppur senza mai collezionare una presenza, l’ex portiere è un idolo dei tifosi, che oggi lo hanno omaggiato dopo l’addio. Il contra ...

