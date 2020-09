“Il M5s non mi rappresenta più”, l’addio-denuncia della Aiello: “Io, additata come la ’rompicoglioni’” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non è certo ‘una qualsiasi’ Pietra Aiello, parlamentare siciliana 5stelle. La Aiello ha infatti il suo peso, considerando che nel 2018 ha letteralmente ‘trionfato’ nel difficile collegio uninominale delle province di Trapani e Marsala, raccogliendo ben 80 mila voti, 25mila dei quali nominali. Ebbene, oggi ‘anche’ la parlamentare siciliana che, come vedremo, ha una lunga e travagliata storia nell’ambito della lotta alla mafia, ha deciso di gettare la spugna’: “Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare”, ha scritto su Fb la donna, gelando letteralmente i vertici del Movimento. “Ho deciso così di rimettere in discussione la mia vita, tenuta segreta ... Leggi su italiasera

