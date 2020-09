Grande Fratello Vip: svelato in anteprima il cast della quinta edizione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il settimanale DiPiù ha svelato in anteprima i 20 nomi che entreranno nella Casa. Ecco di chi si tratta Grande Fratello Vip: svelato il cast in anteprima La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ad aprile tra mille difficoltà con la vittoria di Paola Di Benedetto. La linea adottata da Alfonso Signorini, conduttore per la prima volta del reality, ha convinto i piani alti che hanno deciso di affidargli da subito la quinta edizione. La versione di Barbara D’Urso, quindi, è stata rimandata e tra un paio di settimane tornerà Signorini con al suo fianco Antonella Elia e Pupo. Sono mesi che i siti di gossip e le riviste stanno andando a ... Leggi su kontrokultura

GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - erikapretti21 : RT @RamaTrash8: POMERIGGIO 5 E UOMINI&DONNE: LUNEDÌ 7 SETTEMBRE TEMPTATION ISLAND: MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE TU SI QUE VALES: SABATO 12 SETT… - saverio_ma : @lasvampitella Il grande fratello vip? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Daniela Martani non lavorerà più a Radio Kiss Kiss. Secondo l’ex del Grande Fratello sarebbe stata mandata via per la sue opinioni sul coronavirus. Daniela Martani su Twitter ha annunciato di non lavo ...Sembrava il gossip ‘top’ dell’estate 2020, invece… tanto rumore per nulla! Anna Tatangelo, infatti, ha postato su Instagram alcuni scatti in piscina in cui appare in bikini arcobaleno, in splendida fo ...