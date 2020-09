Fortnite bloccato su iOS: Epic Games aveva in mente da tempo la guerra contro Apple? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lo scorso mese abbiamo assistito a quello che sembrava l'inizio della guerra tra Apple e Epic Games, a causa di metodi di pagamento alternativi introdotti in Fortnite.Tuttavia, sembra che lo scontro tra giganti sia iniziato molto prima. Ma non solo, sembra anche che Epic Games avesse in mente da tempo di scontrarsi con Apple.Stando a quanto riportato da un leaker affidabile, sono emersi degli indizi nei file di gioco del Torneo Coppa FreeFortnite. Nello specifico, è stato scoperto che nei file di gioco i test della competizione sono stati effettuati il 9 agosto, ma i metodi di pagamento alternativi introdotti da Epic sono arrivati solo il 13 agosto. Il torneo ha ... Leggi su eurogamer

bedmategauri : RT @iPhone_Italia: Ora è ufficiale: Fortnite su iOS è bloccato e non riceverà più aggiornamenti - infoitscienza : Fortnite bloccato su iOS? Tim Sweeney, CEO di Epic, promuove il rivale PUBG Mobile mosso da Unreal Engine - PasquaTroiano40 : RT @iPhone_Italia: Ora è ufficiale: Fortnite su iOS è bloccato e non riceverà più aggiornamenti - bizcommunityit : Fortnite bloccato su iOS? Tim Sweeney, CEO di Epic, promuove il rivale PUBG Mobile mosso da Unreal Engine #CEO - Eurogamer_it : #Fortnite bloccato su iOS: l'insolita mossa del CEO di Epic. -