De Laurentiis: «La prima domanda che faccio a una donna è: “Tu sai cucinare?”. Il no mi scogliona» (Di mercoledì 2 settembre 2020) In questi giorni di ritiro a Castel di Sangro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta parlando un po’ di tutto. Di alimentazione, medicina, economia. Oggi è toccato all’agricoltura e in parte anche alla questione femminile. Corrado Guzzanti avrebbe parlato di De Laurentiis transformer. Il convegno di oggi è intitolato: “E’ tutta una questione di gusto”, organizzato dalla Regione Abruzzo, dalla SSC Napoli, dal comune di Castel di Sangro e da Wall Street Italia. E De Laurentiis ha detto la sua in proposito: “L’agricoltura è stata un po’ dimenticata in questi anni. La professione del contadino è estremamente elegante perché deve saper valutare tante cose. Non baratterei mai la libertà della natura, veder crescere una pianta, con un lavoro ... Leggi su ilnapolista

raimovie : #Venezia77 Conferenza stampa di apertura con Roberto Cicutto, Alberto Barbera e le Giurie VENEZIA 77, ORIZZONTI, VE… - Smg_1908 : RT @napolista: De Laurentiis: «La prima domanda che faccio a una donna è: “Tu sai cucinare?”. Il no mi scogliona» Parla dell’alimentazione:… - C19official : RT @napolista: De Laurentiis: «La prima domanda che faccio a una donna è: “Tu sai cucinare?”. Il no mi scogliona» Parla dell’alimentazione:… - Zelgadis265 : RT @napolista: De Laurentiis: «La prima domanda che faccio a una donna è: “Tu sai cucinare?”. Il no mi scogliona» Parla dell’alimentazione:… - HCE__ : RT @napolista: De Laurentiis: «La prima domanda che faccio a una donna è: “Tu sai cucinare?”. Il no mi scogliona» Parla dell’alimentazione:… -