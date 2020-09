**Coronavirus: Baldino (M5S),'fiducia scelta infelice ma Conte non in discussione'** (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Non ha partecipato al voto di fiducia perché è in attesa dell'esito del tampone sul Covid, ma Vittoria Baldino, deputata M5S grande sostenitrice dell'emendamento Dieni soppressivo della norma sul rinnovo dei vertici dell'Intelligence che ha creato non poche fibrillazioni nel Movimento, assicura che dietro la richiesta di cancellare l'articolo della discordia sui Servizi segreti non c'era nessuna strategia di Palazzo. La fiducia in Conte c'è, ma la delusione, ammette, resta. "Sono nella prima Commissione -dice all'Adnkronos - ed era unanime la consapevolezza dell'inopportunità di modificare quella legge con un decreto. Sottoscrivo le parole di Federica Dieni", la firmataria della proposta di modifica che ieri in Aula si è detta fortemente contrariata dalla ... Leggi su iltempo

Decreto Covid, alla Camera passa la fiducia. 28 grillini non votano

Con 276 voti a favore, 194 contrari e un'astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l'approvazione del decreto che proroga fino al 15 ottobre l'emergenza sanitaria.

DL COVID, OK VOTO FIDUCIA CON 276 SÌ/ Governo si spacca: 28 M5s non votano

Dl Covid, diretta video voto alla Camera: 276 Sì alla fiducia, testo passa al Senato. Governo si spacca dopo emendamento Dieni: 28 M5s non partecipano al voto per protesta

Con 276 voti a favore, 194 contrari e un’astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l’approvazione del decreto che proroga fino al 15 ottobre l’emergenza sanitaria. Via libera della Ca ...Dl Covid, diretta video voto alla Camera: 276 Sì alla fiducia, testo passa al Senato. Governo si spacca dopo emendamento Dieni: 28 M5s non partecipano al voto per protesta Mentre al Senato il Ministro ...