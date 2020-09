Cassano, meno posti sugli autobus: le superiori si adeguano con due orari di entrata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Scuola superiore costretta a rivedere gli orari d'ingresso ed uscita per agevolare il servizio trasporto studenti. meno posti sugli autobus, lo impongono le direttive anti Covid, per lo spostamento di ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Cassano meno Piano di Sorrento. L'arrivo di super yacht nella Marina di Cassano Positanonews "Aeroporto e Medicina, siamo pronti Forlì ha l’orgoglio per battere la crisi"

di Marco Bilancioni Roberto Pinza, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi: cosa ci aspetta al ritorno dalle vacanze? "Vedo un quadro complessivamente positivo per l’economia. Avremo un segno m ...

Imprese e lavoro, segnali di ripresa Su le assunzioni

Congelati i licenziamenti e con milioni di lavoratori in cassa integrazione, a luglio, a due mesi dalla fine del lockdown, riprendono sia l’occupazione (timidamente) sia la disoccupazione (più signifi ...

