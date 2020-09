BPER, l’Ad Vandelli non esclude altre opzioni dopo acquisto filiali UBI (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Il numero uno di BPER, Alessandro Vandelli, nel corso di una conferenza stampa a Modena, non esclude nuove operazioni, nonostante sia attualmente concentrata sull’acquisizione degli sportelli UBI e sull’aumento di capitale di 1 miliardo da realizzare entro il mese di settembre. L’acquisizione degli sportelli – afferma – favorirà l’ingresso nel perimetro di 1,4 milioni di clienti e rafforzerà il posizionamento della banca nel panorama bancario italiano, in quanto le consentirà di effettuare “un salto dimensionale significativo”. “Stiamo lavorando in maniera molto intensa”, dice a proposito dell’aumento di capitale che sarà realizzato nelle prossime settimanae, una volta ottenute le autorizzazioni di BCE e Consob, che seguono ... Leggi su quifinanza

