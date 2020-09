Arthur: “Suarez non l’ho sentito, ma è un grandissimo giocatore” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non sono passate inosservate le parole di Arthur Melo su Suarez, suo ex compagno al Barcellona, durante la presentazione ufficiale alla Juventus. Queste le frasi del brasiliano: “Non ho parlato con Suarez, non conosco la sua situazione in Spagna – ha commentato con franchezza il centrocampista bianconero -. Ma è un grandissimo giocatore e se dovesse arrivare alla Juventus ci darebbe sicuramente una grossa mano”. Foto: Twitter Juventus. L'articolo Arthur: “Suarez non l’ho sentito, ma è un grandissimo giocatore” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

