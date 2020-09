“Apples” di Christos Nikou apre Orizzonti alla Mostra del Cinema 2020: la pandemia è amnesia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Christos Nikou, l’autore di Mila – Apples (Mele), il film che apre Orizzonti, ha immaginato che il mondo venisse colpito da una pandemia. L’ha immaginato in tempi non sospetti e il suo virus produce effetti molto diversi da quelli che stiamo sperimentando in questi mesi. Chi ne viene colpito perde improvvisamente la memoria. Può accadere durante una festa in costume, mentre si prende il tram o ci si trova alla guida dell’auto. Se si fa l’errore di uscire senza documenti si finisce nel reparto degli smemorati anonimi dell’ospedale, in attesa che qualcuno segnali la scomparsa. È quello che capita al protagonista senza nome (Aris Servetalis), uomo di mezza età (praticamente il sosia greco di Daniel Day-Lewis) che, non essendo stato ... Leggi su iodonna

