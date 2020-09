Wuhan, scuole riaperte. Niente mascherina in classe per gli studenti (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set – Al via il nuovo anno scolastico in Cina, con gli studenti che oggi sono tornati in classe anche a Wuhan, città in cui ha avuto origine la pandemia di coronavirus ma in cui attualmente non vi sono casi positivi. Questo chiaramente non significa che il virus sia scomparso dalla Cina, che però adesso ha deciso di far ripartire anche le scuole. Soltanto a Wuhan ci sono 2.842 asili e centinaia di istituti scolastici che accolgono circa 1,4 milioni di alunni. Ogni studente è tenuto a portare con sé la mascherina, ma non vi alcun obbligo di indossarla a scuola, come spiegato da Wang Chifu, vicedirettore dell’ufficio istruzione di Wuhan. Procedure cinesi Una decisione presa dal governo di Pechino senza girarci troppo intorno ... Leggi su ilprimatonazionale

