Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia verso l’addio? (Di martedì 1 settembre 2020) Sono una delle coppie più amate e apprezzate formatesi a Uomini e Donne la scorsa stagione, stiamo parlando di Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Lui ex corteggiatore rifiutato, ma anche ex tentatore e poi tronista ha trovato nella giovane D’Urso una ragazza docile in grado di far emergere anche il suo lato più sentimentale fino a quel momento nascosto. I due si sono scelti e hanno trascorso la quarantena e l’estate insieme anche se in questi giorni si parla di una loro crisi di coppia. I fans hanno notato che nelle ultime settimane i due sono stati separati, Giulia si è recata in Puglia dalla sua famiglia e d’alcuni vecchi amici. La ragazza sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a casa e tra uscite in famiglia e incontri con conoscenze ... Leggi su quotidianpost

