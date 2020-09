Ufficiale: Lecco arrivano Bolzoni e Nannini dal Bari (Di martedì 1 settembre 2020) Non si segnalano solo partenze per il Lecco che, attraverso il proprio sito Ufficiale, ha annunciato gli acquisti del centrocampista Francesco Bolzoni e del terzino classe ’99 Cosimo Nannini. Entrambi i calciatori arrivano nella società lombarda con la formula del prestito dal Bari. Per Bolzoni si tratta di un ritorno avendo già vestito la maglia dei blu celesti nella scorsa stagione, prima dello stop per i problemi legati alla pandemia. Foto: sito Ufficiale Lecco. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

NewsTuttoC : UFFICIALE - Lecco, Francesco Bolzoni torna in bluceleste - NewsTuttoC : UFFICIALE - Lecco, dal Bari arriva Cosimo Nannini - TuttoBariCalcio : ?? UFFICIALE - #Bolzoni e #Nannini al Lecco ?? I due giocatori si trasferiscono a titolo temporaneo per un anno… - zazoomblog : Ufficiale: Juve Stabia dal Lecco arriva Scaccabarozzi - #Ufficiale: #Stabia #Lecco #arriva - Noovyis : (Ufficiale: Juve Stabia, dal Lecco arriva Scaccabarozzi) Playhitmusic - -