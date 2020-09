Ufficiale: Gabriel è un nuovo giocatore dell’Arsenal (Di martedì 1 settembre 2020) Tutto come previsto e ora è anche Ufficiale. Attraverso il proprio sito l’Arsenal ha comunicato l’acquisto del difensore ex Lille Gabriel Magalhaes. Come detto, niente Napoli per il brasiliano che passa in Premier League. Foto: Sito Arsenal. Central defender Gabriel has joined us from French side Lille on a long-term contract! — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020 L'articolo Ufficiale: Gabriel è un nuovo giocatore dell’Arsenal proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

