Terremoto in Italia, due scosse in mattinata: l’epicentro (Di martedì 1 settembre 2020) Terremoto in Italia, doppia scossa questa mattina sul territorio nazionale. Entrambi gli eventi si sono verificati nella parte settentrionale del Paese. Ecco epicentri e intensità. Trema ancora la terra in Italia. Una scossa di magnitudo 2.4, infatti, è stata registrata questa mattina nel modenese dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma, avvenuto alle … L'articolo Terremoto in Italia, due scosse in mattinata: l’epicentro proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nella ricorrenza del #terremoto dell'Italia Centrale: - emergenzavvf : #24Agosto, 4 anni fa la scossa di #terremoto che colpì #Amatrice (RI) e le comunità vicine nelle Marche, in Umbria… - matteosalvinimi : Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell’anniversario del te… - autonomia_op : RT @Radiondarossa: Terremoto, 4 anni fa il sisma nel Centro Italia tra retorica di stato e ricostruzione mancata. - - Radiondarossa : Terremoto, 4 anni fa il sisma nel Centro Italia tra retorica di stato e ricostruzione mancata. - -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Italia Terremoto oggi in Italia 31 agosto 2020: tutte le ultime scosse | Tempo reale TPI Terremoto a Mirandola nel Modenese, paura e gente in strada

Paura in Emilia Romagna. Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina rnella zona del modenese. Il sisma nonostante sia stato di modesta entità è stato nettamente avvertito dalla popolazione ...

Rieti, crolli Ater nel sisma ad Amatrice: il processo si sposta in Provincia

RIETI - Per la prima volta nella storia del tribunale reatino, entrato in funzione nei primi anni ‘60, un processo trasloca dall’edificio di piazza Bachelet per trasferirsi in un’altra sede istituzion ...

Paura in Emilia Romagna. Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina rnella zona del modenese. Il sisma nonostante sia stato di modesta entità è stato nettamente avvertito dalla popolazione ...RIETI - Per la prima volta nella storia del tribunale reatino, entrato in funzione nei primi anni ‘60, un processo trasloca dall’edificio di piazza Bachelet per trasferirsi in un’altra sede istituzion ...