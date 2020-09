Tè d’orzo, ipocalorico e ricco di antiossidanti (Di martedì 1 settembre 2020) Il tè d’orzo è una bevanda molto popolare in Oriente a base di orzo tostato. Servito sia caldo, sia freddo, viene portato in tavola soprattutto in Giappone, in Corea del Sud, in Cina e a Taiwan. Spesso impiegato nella medicina tradizionale cinese, è caratterizzato da benefici che è importante conoscere. In questo novero è possibile includere innanzitutto il basso contenuto di calorie. In virtù di questa caratteristica, può essere considerata un’eccellente alternativa all’acqua nei casi in cui si ha la necessità di perdere peso. Da non dimenticare è anche l’importante contenuto di antiossidanti. Il tè d’orzo è contraddistinto dalla presenza di acido clorogenico e di acido vanillico, essenziali quando si tratta di migliorare lo smaltimento dei grassi che il nostro ... Leggi su dilei

