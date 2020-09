Serie A, definiti i turni infrasettimanali e le soste: non ci sarà la pausa natalizia (Di martedì 1 settembre 2020) La stagione 2020/2021 di Serie A ricomincerà il 19 settembre e mercoledì 2 agosto si conosceranno le sfide che ci accompagneranno ogni weekend. In attesa di sapere se il campionato riprenderà o meno con i tifosi, ecco che la Lega Serie A ha ufficializzato i turni infrasettimanali e le soste della nazionale.turni infrasettimanali E soste: ECCO LE DATEcaption id="attachment 960203" align="alignnone" width="300" Dal Pino (Getty Images)/captionLa novità più sostanziale riguarda l'annullamento della pausa natalizia, mentre saranno tre le pause per la nazionale. Queste le date ufficiali.Turno infrasettimanale:16/12/20;23/12/20;06/01/21;03/02/21;21/04/21;12/05/21.soste ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Serie A, definiti i turni infrasettimanali e le soste: non ci sarà la pausa natalizia - - TuttoMercatoWeb : Al via il calciomercato - I tre acquisti più costosi già definiti dai club di Serie A - KersevanRoberto : @wganapini @jacopogiliberto @ASmerilli @Leonardobecchet @lofioramonti @RossellaMuroni @GianniGirotto @gablanzi… - Mediagol : #Gravina: “Calendari definiti, ecco le date di tutti i campionati. I tifosi allo stadio e #Messi…” - Mediagol : Gravina: 'Calendari definiti, ecco le date di tutti i campionati. I tifosi allo stadio e #Messi...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie definiti Al via il calciomercato - I tre acquisti più costosi già definiti dai club di Serie A TUTTO mercato WEB La prossima Serie B tra nobili decadute e realtà emergenti

Fra meno di un mese si comincia. Sabato 26 settembre, torna in campo la serie B, che ha appena definito l’organico per la stagione 2020-2021. È presto per tracciare un quadro preciso delle potenzialit ...

Amichevoli Serie A, Milan, Napoli, Lazio e Roma: il calendario. Juve e Inter: è mistero

Gli uomini di Pioli contro Novara, Monza e Vicenza. La Roma comincia con la Sambenedettese, la Lazio dopo la Triestina incontrerà il Padova ...

Fra meno di un mese si comincia. Sabato 26 settembre, torna in campo la serie B, che ha appena definito l’organico per la stagione 2020-2021. È presto per tracciare un quadro preciso delle potenzialit ...Gli uomini di Pioli contro Novara, Monza e Vicenza. La Roma comincia con la Sambenedettese, la Lazio dopo la Triestina incontrerà il Padova ...