Scuola, al via corsi per gestire un contagio da Coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) Come sarà gestito un caso di contagio da Coronavirus a Scuola? Se lo chiedono i genitori di alunni e studenti in procinto di tornare tra i banchi dopo il lockdown, ma anche maestri, insegnanti e tutti coloro generalmente indicati come “personale scolastico”. Per questi ultimi - insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari - la risposta potrebbe arrivare dai corsi attivati da Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione, un percorso formativo per monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 nelle scuole e accompagnare gli istituti scolastici nell’attuazione delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, il documento tecnico messo a punto ... Leggi su huffingtonpost

NicolaPorro : ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La letter… - davidealgebris : Abbiamo chiesto Summit con 53 Paesi e OMS Per discutere della Scuola. OMS che ha mentito con Cina sul Virus . Si, L… - Agenzia_Ansa : Riparte l'anno scolastico, al via i corsi di recupero. Lettera della Azzolina al personale: 'Siate fieri del lavoro… - ALan__61 : @PButtafuoco @strange_days_82 Ragionamento stantio, è il governo che deve essere giudicato non la ragazza, perché i… - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Anzaldi (Italia Viva): 'Governo ascolti Bertolaso e requisisca tutti i mezzi disponibili per il rientro in classe' - O… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via Scuola, Azzolina non cede: “Al via senza mascherina”. C’è l’intesa sui trasporti La Stampa Scuola, a Napoli via ai corsi di recupero. Ma le regole non sono uguali per tutti

Sono partiti a pelle di leopardo i corsi di recupero nelle scuole superiori di Napoli. In alcuni licei, i corsi si terranno a distanza, mentre, in altri casi, non sono ancora stati programmati, in ...

Scarlattina, la pediatra: “Colpisce bimbi tra 5 e 15 anni”

ROMA – In vista della riapertura della scuola si torna a parlare di malattie esantematiche. Tra le piu’ comuni dell’eta’ pediatrica c’e’ la scarlattina, una malattia che colpisce prevalentemente i bam ...

Sono partiti a pelle di leopardo i corsi di recupero nelle scuole superiori di Napoli. In alcuni licei, i corsi si terranno a distanza, mentre, in altri casi, non sono ancora stati programmati, in ...ROMA – In vista della riapertura della scuola si torna a parlare di malattie esantematiche. Tra le piu’ comuni dell’eta’ pediatrica c’e’ la scarlattina, una malattia che colpisce prevalentemente i bam ...