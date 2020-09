Referendum, un “no” per accelerare la crisi del M5S e mettere così in ginocchio il governo (Di martedì 1 settembre 2020) Ci sarà un motivo per cui, tranne che in Liguria, i 5Stelle corrono ovunque in solitaria dopo aver ottenuto dalla piattaforma Rousseau l’autorizzazione ad allearsi con il Pd alle elezioni regionali. Non può non esserci. Diversamente, per capire un simile cupio dissolvi bisognerebbe guardare allo spiaggiamento delle balene. E scandagliare i manuali di etologia più che i testi di psicologia collettiva. Infatti, il motivo c’è ed è tutto politico. Si chiama Referendum ed è l’unica consultazione che davvero interessi Luigi Di Maio. Che ha un duplice obiettivo: lasciare nelle mani del solo Crimi la patata bollente delle percentuali da albumina che verosimilmente il M5S racimolerà alle regionali; intestare a se stesso l’annunciata vittoria del ... Leggi su secoloditalia

