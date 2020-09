Napoli, si ferma la linea 1: tratta limitata (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si ferma, parzialmente, la linea 1 della metropolitana di Napoli. Da pochi minuti, a quanto rende noto la stessa Anm, la circolazione è limitata sulla tratta Dante-Piscinola.Si attendono aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

steATgroove : @falzefriend quello che sento non ha più nome, quello che cerco e che trovo con te non se ne scappa insieme alle on… - CalcioNews24 : Napoli, si ferma Senese: infortunio per il difensore - BPreziosi : E non ci ferma nessuno.....oggi in provincia di Napoli !!! ?? - news24_napoli : Dopo Ibra e Tonali, il Milan non si ferma: stretta finale per Bakayoko e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ferma Napoli, si ferma Senese: infortunio per il difensore Calcio News 24 Perché la chiusura della Whirlpool è una sconfitta per l'Italia

Sabato 31 ottobre 2020. Un giorno qualunque per molti, ma non per i 420 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La multinazionale statunitense, con cui il braccio di ferro va avanti da oltr ...

L'EPIDEMIA

Da questa scuola il primo marzo scorso partì la diffusione del contagio nel Vesuviano e in particolare a Torre del Greco, che con oltre cento contagiati e venti morti è stato il comune più colpito del ...

Sabato 31 ottobre 2020. Un giorno qualunque per molti, ma non per i 420 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La multinazionale statunitense, con cui il braccio di ferro va avanti da oltr ...Da questa scuola il primo marzo scorso partì la diffusione del contagio nel Vesuviano e in particolare a Torre del Greco, che con oltre cento contagiati e venti morti è stato il comune più colpito del ...