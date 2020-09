Muriqi esce allo scoperto: «Voglio andare alla Lazio» (Di martedì 1 settembre 2020) Vedat Muriqi, giocatore del Fenerbahce, ha annunciato la sua volontà di trasferirsi alla Lazio in questa sessione di mercato Vedat Muriqi, giocatore del Fenerbahce, ha annunciato la propria volontà di trasferirsi alla Lazio al giornalista turco Ertan Suzgun. Su di lui vi era anche l’interesse della Fiorentina. Ecco le parole del calciatore rilasciate al cronista: «Voglio andare alla Lazio, ma questa trattativa sta diventando logorante. Spero in una buona riuscita che soddisfi anche il Fenerbahce, club a cui sono molto legato» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ROMA – Non solo Muriqi, non solo Fares, c’è anche una Lazio in uscita da sistemare. Il diesse Tare, in accordo con Simone Inzaghi, è a lavoro anche per sfoltire la rosa per rendere il gruppo chirurgic ...Il calciomercato della Lazio passa inevitabilmente anche dalla cessioni. Bastos resta in uscita e due squadre sono interessate al difensore LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, vicinissimo Fares: la data ...