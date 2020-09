Mostra del Cinema di Venezia 2020: tutti i look delle star (e i nostri voti) (Di martedì 1 settembre 2020) Al via la strana (ma attesissima, come una boccata di aria fresca dopo una lunghissima apnea) 77esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Bisognerà aspettare la serata d’inaugurazione, mercoledì 2 settembre, per scoprire se (e quali) le star internazionali approderanno al Lido per questo primo, grande evento post lockdown, ma ecco che all’imbarcadero approdano già i primi nomi noti e sorridenti. A cominciare, inevitabilmente, da quello della madrina di questa edizione della Mostra (ma anche star della cover del numero di Vanity Fair di questa settimana), la radiosa Anna Foglietta. Il suo look – nella gallery – è solo il primo della lunga serie di outfit che analizzeremo, con tanto di voti, in questa 10 giorni di photocall, party e red carpet. Leggi su vanityfair

