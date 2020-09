Molecole, il silenzio di un padre e di Venezia (Di martedì 1 settembre 2020) Venezia, 01 SET - "La fragilità della vita nel cuore di una Venezia che lentamente si svuota, meravigliosa e impaurita". Questa la perfetta logline di Molecole, docufilm di Andrea Segre che è allo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

fisco24_info : Molecole, il silenzio di un padre e di Venezia: Il docu di Segre in pre-apertura e in sala dal 3 settembre - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Molecole, il silenzio di un padre e di Venezia Il docu di Segre in pre-apertura e… - solocine : Molecole, il silenzio di un padre e di Venezia - AnsaVeneto : Molecole, il silenzio di un padre e di Venezia. Il docu di Segre in pre-apertura e in sala dal 3 settembre #ANSA - iconanews : Molecole, il silenzio di un padre e di Venezia -