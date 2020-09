Landini: "Aprire una discussione sulla riforma strutturale della scuola" (Di martedì 1 settembre 2020) Questa mattina ad Agorà, talk politico di Raitre, è intervenuto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il quale parlando della scuola, l'argomento più caldo di questi giorni che ne precedono la riapertura, ha sostenuto che questo possa essere il momento giusto per procedere a una riforma strutturale. Landini, infatti, ha detto:"È il momento di riAprire una discussione su una riforma strutturale del sistema istruzione. Serve portare l'obbligo scolastico a 18 anni, abbiamo bisogno di fare asili, il diritto alla formazione deve essere permanente e fondamentale. Siamo di fronte alla necessità di progettare questo cambiamento, investire in risorse andando ... Leggi su blogo

polisblogit : Landini: 'È il momento di aprire una discussione sulla riforma strutturale della scuola' - toysblogit : Landini: 'È il momento di aprire una discussione sulla riforma strutturale della scuola' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Scuola, Landini: 'E' momento di aprire discussione su riforma strutturale' -

Ultime Notizie dalla rete : Landini Aprire

Bari - Sette proposte concrete e un poker di ministri con cui confrontarsi sul destino economico e sociale della Puglia, nel solco di un rinnovamento nazionale. La Cgil regionale lancia la sua sfida c ...I docenti over 55 sono tra il 40-45% e in tanti stanno presentando certificato medico per il congedo. Su questo tema - e non solo - si consuma l’ennesimo scontro tra parti sociali e governo. Un nuovo ...