La macchina volante è (quasi) realtà: in Giappone completato il primo test con pilota (Di martedì 1 settembre 2020) La macchina volante supera con successo il test con pilota a bordo. Quattro minuti destinati a rimanere nella storia. La macchina volante, simbolo del futuro nei migliori film di fantascienza e nell’immaginario comune, è quasi realtà. SkyDrive ha completato con successo il primo test con pilota a bordo del mezzo. Di seguito il video del test SkyDrive, test con pilota riuscito: la macchina volante ‘prende forma’ Siamo di fronte a una notizia potenzialmente rivoluzionaria. Il grande sogno della macchina volante potrebbe diventare ... Leggi su newsmondo

