La folle odissea di due terrapiattisti, sbarcati a Ustica stremati (Di martedì 1 settembre 2020) Una coppia di veneziani - un uomo e una donna di mezza età - si mette in mare in pieno lockdown alla volta della Sicilia alla ricerca della fine del mondo. A raccontare questa storia, pubblicata oggi dalla Stampa, è Salvatore Zichichi, medico dell’ufficio di sanità marittima del Ministero della Salute che di solito si occupa di migranti e invece stavolta ha avuto a che fare con due terrapiattisti.“I due sono partiti dal Veneto durante il lockdown diretti a Lampedusa, violando tutte le restrizioni. A Termini Imerese hanno venduto la loro macchina e hanno comprato una barchetta” racconta il medico a distanza di tre mesi dai fatti. Per loro Lampedusa era finis terrae, raggiungerla richiedeva una circumnavigazione della Sicilia e un tratto meridionale complicato sulla barca su cui navigavano. “La cosa divertente è che si ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : folle odissea 'Telemaco prigioniero', l'Odissea attualizzata ai giorni nostri Adnkronos "Odissea via Remesina, ora le auto sfrecciano"

Non pare esserci pace per via Remesina Esterna e per i suoi residenti. Dopo lunghe battaglie per ottenere la manutenzione e la riasfaltatura della strada, non più percorribile causa le grosse buche e ...

Non pare esserci pace per via Remesina Esterna e per i suoi residenti. Dopo lunghe battaglie per ottenere la manutenzione e la riasfaltatura della strada, non più percorribile causa le grosse buche e ...