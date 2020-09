Julianne Moore nel cast di Dear Evan Hansen (Di martedì 1 settembre 2020) L'attrice Julianne Moore è entrata a far parte del cast di Dear Evan Hansen, l'adattamento del famoso musical di Broadway. Il cast di Dear Evan Hansen si è arricchito con l'arrivo di un'altra star: Julianne Moore. L'attrice farà infatti parte del cast dell'atteso adattamento del musical di Broadway che verrà prodotto da Universal e porterà sul grande schermo la storia che ha conquistato gli spettatori a New York e a Londra Nel cast di Dear Evan Hansen Julianne Moore avrà la parte della madre del protagonista, alle prese con i ... Leggi su movieplayer

SimonaCroisette : RT @TataChips86: DUE ROSSE in meglio che ONE ???? Julianne Moore si unisce ad Amy Adams nel film #DearEvanHansen - 3cinematographe : #DearEvanHansen: il premio Oscar #JulianneMoore nel cast - TataChips86 : DUE ROSSE in meglio che ONE ???? Julianne Moore si unisce ad Amy Adams nel film #DearEvanHansen - Veritatisvis : Julianne Moore e Amy Adams collaborazione del 2020 - militarimanu : @searain83 Difficile che io guardi un film per il cast. Lo guardo più per il regista. Comunque sono notevolissimi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Julianne Moore Julianne Moore al marito: «Non c'è nessun altro con cui vorrei stare» Io Donna Julianne Moore nel cast di Dear Evan Hansen

L'attrice Julianne Moore è entrata a far parte del cast di Dear Evan Hansen, l'adattamento del famoso musical di Broadway. Il cast di Dear Evan Hansen si è arricchito con l'arrivo di un'altra star: Ju ...

Scream 5: Jack Quaid di The Boys nel cast del nuovo film della saga!

Jack Quaid, interprete di Hugh nella serie tv The Boys, entra nel cast di Scream 5, il nuovo film della saga horror in uscita nel 2022 Nonostante sia stata rimandata l’uscita a causa dei ritardi di pr ...

L'attrice Julianne Moore è entrata a far parte del cast di Dear Evan Hansen, l'adattamento del famoso musical di Broadway. Il cast di Dear Evan Hansen si è arricchito con l'arrivo di un'altra star: Ju ...Jack Quaid, interprete di Hugh nella serie tv The Boys, entra nel cast di Scream 5, il nuovo film della saga horror in uscita nel 2022 Nonostante sia stata rimandata l’uscita a causa dei ritardi di pr ...