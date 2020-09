Italia Under 21, un positivo al Covid-19: non ammesso al ritiro insieme ad un altro sospetto (Di martedì 1 settembre 2020) La Figc ha comunicato che, tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia. Nel rispetto dei protocolli vigenti, il calciatore contagiato ed un altro venuto a stretto contatto non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

