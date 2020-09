Inter, c’è l’accordo con Vidal: ora il cileno tratta l’addio al Barcellona (Di martedì 1 settembre 2020) Inter e Vidal più vicini Si fa sempre più breve la distanza tra Inter e Arturo Vidal. Il club nerazzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, ha già trovato l’intesa con il cileno sulla base di un biennale a 6 milioni di euro a stagione più l’opzione per un terzo anno. Ora rimane la palla passa al giocatore e al suo agente, lo stesso di Sanchez, che sta trattando con il Barcellona per liberarsi a zero e per poi potersi riunire ad Antonio Conte, che ha spinto tanto per averlo nuovamente nella sua squadra. L’allenatore nerazzurro spera di avere a disposizione il suo pupillo già a partire da lunedì 7 quando inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. L'articolo Inter, ... Leggi su intermagazine

