Inter, Ausilio: “Messi? Non so da dove arrivano queste voci. Dobbiamo fare cessioni” (Di martedì 1 settembre 2020) “Messi? Avete detto la verità, non so nemmeno da quali parti possano provenire e arrivare questi tipi di pensieri. Non esiste un direttore sportivo che non desideri averlo, poi c’è la realtà che è diversa. Ci vuole un mercato attento ed oculato, che va definito e programmato soprattutto con le vendite”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, parlando del calciomercato che si è aperto ufficialmente oggi in quel di Rimini. SULL’INCONTRO CON CONTE –“Più che un patto è venuta fuori un’idea comune di lavoro, era giusto confrontarsi: è stata una riunione molto proficua. E’ venuta fuori una strategia dell’allenatore, sposata dalla società e sposata in primis dalla proprietà. Noi la stiamo portando ... Leggi su sportface

DiMarzio : #Inter, #Padelli pronto al rinnovo dopo l'incontro fra il suo agente e #Ausilio - DiMarzio : #Ausilio live sul #calciomercato @Inter tra pochi minuti su @SkySport 24 - FabrizioRomano : L’Inter continuerà con Beppe Marotta e Piero Ausilio alla guida dell’area societaria e tecnica. Restano entrambi co… - amine99_ : RT @MilanNewsit: Inter, Ausilio: 'Tonali? Ci piaceva ma al momento non siamo in grado di fare un investimento di quel tipo' - DaffoWeb : RT @SsantiagoF13: #Ausilio a Di marzio su #Tonali: “Il giocatore ci piaceva, ma l’Inter al momento non può fare un investimento di questo t… -