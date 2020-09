Il retroscena: Rami, storia di un voltafaccia. Ieri sera alle 23 il dietrofont (Di martedì 1 settembre 2020) Ci sono situazioni strane, incomprensibili. Come quella di Adil Rami, storia di un voltafaccia improvviso. Oggi la Reggina lo aspettava verso mezzogiorno a Roma, aveva programmato le visite a Villa Stuart, gli aveva mandato i biglietti aerei, aveva avuto il suo placet definitivo in un discorso che aveva coinvolto prima il suo agente Xavier, poi un intermediario romano subentrato all’ultimo momento nella trattativa, come se ci dovesse essere chissà quale tipo di processioni per chiudere un’operazione del genere. Infatti, a fare brutta figura sono stati i cosiddetti agenti che non sono riusciti a entrare nella testa del ragazzo, per evitare che la comunicazione del suo mancato arrivo in Italia giungesse a tarda ora, quando la mattina successiva avrebbe dovuto prendere un volo per Roma. Le motivazioni di ... Leggi su alfredopedulla

