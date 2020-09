I magistrati di Area sul referendum: "Col taglio dei parlamentari si rischia un vulnus democratico" (Di martedì 1 settembre 2020) A fronte di una minima riduzione dei costi della politica, si rischia di danneggiare la democrazia. Parte da questo concetto la riflessione di Area, l’associazione delle toghe progressiste, sul referendum costituzionale del 21 e 22 settembre.“Occorre domandarsi se un risparmio di spesa - scarsamente incidente e ancora di impossibile identificazione - costituisca un vantaggio tanto significativo da giustificare gli effetti distorsivi che la riforma rischia di determinare sulla democrazia, sulla rappresentanza e sul pluralismo. Effetti che rischiano di aggravarsi in assenza della riforma della legge elettorale, aumentando la distanza tra politica e i cittadini”, si legge in una nota.Secondo l’associazione delle toghe progressiste, allo stato attuale delle cose, se dovesse passa la ... Leggi su huffingtonpost

