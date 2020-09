Francesco Totti, gaffe sul set dello spot: il [VIDEO] è virale (Di martedì 1 settembre 2020) Nonostante la sua carriera da calciatore sia ormai finita da diversi anni, Francesco Totti continua a essere un volto noto del mondo dello spettacolo. Merito, in parte, del suo modo di fare spontaneo, senza freni, che lo porta a ottenere la simpatia del pubblico. E anche, di tanto in tanto, a commettere qualche gaffe. Anche queste ultime hanno, nel corso degli anni, contribuito a rendere l’ex numero 10 della Roma un personaggio capace di attirare i consensi e di suscitare sorrisi. Insomma: un perfetto testimonial pubblicitario, dotato di empatia e quindi particolarmente adatto a orientare il pubblico verso l’acquisto di un determinato prodotto. Lo abbiamo visto, nel corso degli anni, prestare il suo volto per diversi marchi, come Nike, Vodafone, Pepsi e 10eLotto. Francesco ... Leggi su velvetgossip

repubblica : Francesco @Totti: “Due settimane fa nella nostra agenzia abbiamo preso Mattia Almaviva, il ragazzo a cui consegnai… - repubblica : Francesco @Totti: “Non leggevo i social, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina… - repubblica : Francesco @Totti: “Per 25 anni sono stato qualcuno dentro Trigoria. Ci tornerò a tempo debito”. Con questa intervis… - Eurosport_IT : 'Andrea deve diventare #Pirlo anche in panchina' ?? Francesco #Totti mette in guardia il nuovo allenatore della Ju… - lennoxlw : RT @repubblica: Francesco @Totti: “Due settimane fa nella nostra agenzia abbiamo preso Mattia Almaviva, il ragazzo a cui consegnai la fasci… -