Facebook, pronto lo stop alla condivisione di news in Australia (Di martedì 1 settembre 2020) A causa della disputa con gli editori sui ricavi pubblicitari Facebook si è detta pronta a interrompere la condivisione di news sulla sua piattaforma. Un disegno di legge che obbliga i social network a pagare gli editori per i contenuti condivisi sulle loro piattaforme ha generato una clamorosa risposta da parte di Facebook. In un comunicato sul sito la società di Mark Zuckerberg ha detto di essere pronta a interrompere la diffusione delle news sul social network se il disegno di legge sarà approvato. Secondo Facebook la norma preparata dalle autorità Australiane è “contro la logica” e basata su una soluzione impraticabile. La risposta di Facebook – allineata a un’altra ... Leggi su bloglive

Referendum, Di Maio: M5s pronto a votare subito legge elettorale

Roma, 31 ago. (askanews) – Con il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari “abbiamo la possibilità di portare a casa una riforma epocale che riporterà l’Italia alla normalità ”. E per quanto ...

